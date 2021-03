De provincie Utrecht gaat in de nacht van dinsdag op woensdag bladeren verwijderen van de trambaan tussen het Jaarbeursplein en Nieuwegein/IJsselstein. Ook later in de week vindt meerdere keren onderhoud plaats aan de Utrechtse tram- en busbanen.

"Als wij bladeren niet op tijd van de trambaan halen, wordt het spoor nat en glad. Met als gevolg slijtage aan de wielen en geluidsoverlast voor de directe omgeving wanneer de trams remmen en optrekken", zegt de provincie dinsdag.

Het onderhoud duurt van 1.00 uur tot 5.15 uur. Twee nachten later wordt vervolgens gewerkt aan de trambaan tussen de haltes Nieuwegein-Zuid en IJsselstein-Zuid. De werkzaamheden kunnen volgens de provincie gepaard gaan met overlast, vanwege het geluid van de bladblazers.

In de nacht van woensdag op donderdag vindt ook onderhoud plaats aan de tram- en busbaan op het Utrecht Science Park. Volgens de provincie is dat nodig omdat de asfaltlaag waarover de trams en bussen rijden niet voldoet. Er zijn al langer problemen met de asfaltlaag van de Uithoflijn, waardoor al vaker reparaties zijn uitgevoerd.

Het tramverkeer komt tijdelijk stil te liggen. De bus blijft wel op de gebruikelijke tijdstippen rijden, maar heeft in de omgeving van de werkzaamheden te maken met een omleiding.

De werkzaamheden vinden plaats van 22.30 tot 5.00 uur. Bedrijven en instellingen op het Science Park blijven wel bereikbaar.