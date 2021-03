De Stichting Wilhelminapark en de gemeente Utrecht zijn in een juridisch steekspel over een parkeerstrook verzeild geraakt. De buurt vindt dat de autoplaatsen het monument aantasten. De gemeente ziet geen reden de parkeerplaatsen weg te halen. Dinsdag staan de twee partijen opnieuw voor de rechter.

In de jaren zestig van de vorige eeuw werd de parkeerstrook van 180 meter meter langs het Wilhelminapark in Utrecht aangelegd. Sinds het begin van deze eeuw ijvert de Stichting Wilhelminapark ervoor om de parkeervakken weg te halen. Utrecht wil dat niet, omdat het binnen de plannen past.

De rechtbank gaf Utrecht eerder al eens gelijk, maar de stichting legt dat besluit nu voor aan de Raad van State. Utrecht moet dat stukje parkeerplaats teruggeven aan het Wilhelminapark, vindt de stichting.

Het is een juridisch steekspel geworden. De gemeente wil de strook niet weghalen op grond van oude afspraken, in de ogen van de stichting gelden die afspraken niet meer.

Martine ten Voorde, secretaris van de stichting: "Die strook is volgens ons destijds aangelegd in strijd met het bestemmingsplan. Volgens de gemeente is het in overeenstemming met de plannen in de jaren zestig en daarmee rechtsgeldig, en volgens ons klopt dat niet. Wij hebben de gemeente gevraagd die strook weer toe te voegen aan het park."

De parkeerplaats staat regelmatig een groot deel van de dag leeg, weet Ten Voorde. "De integriteit van het ontwerp wordt door de strook aangetast en ook de bomen lijden eronder. De parkeerplaats neemt een hapje uit het park en wij vinden dat de randen van het park autovrij moeten zijn. Het park ligt er al zo'n zestig jaar. Het monument verdient dat het autovrij is. Wij denken in het belang van het monument en de bewoners hebben genoeg parkeerruimte."

Volgens de gemeente Utrecht is er geen sprake van een fout.