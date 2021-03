Een wasmachine heeft maandagmiddag een brand veroorzaakt in een woning aan de Waldeck Pyrmontkade in Utrecht. De brandweer had het vuur al snel onder controle.

De brand brak rond 12.15 uur uit in de kelder van de woning. De bewoner zag door de vele rook geen hand voor ogen in de ruimte.

De brandweer schaalde snel op naar middelbrand, maar binnen tien minuten was het vuur onder controle. Daarna werd het pand nog geventileerd en werden er controles uitgevoerd.