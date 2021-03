De politie heeft zondagavond op de A27 bij Groenekan een bestuurder uit Utrecht, die veel te hard reed, aan de kant gezet. De 25-jarige man reed in een leenauto 181 kilometer per uur, terwijl een snelheid van 120 kilometer per uur was toegestaan.

De man bleek bovendien een ongeldig rijbewijs te hebben. De politie schreef daarop een proces-verbaal uit.

De leasemaatschappij moest de leenauto op komen halen. De officier van justitie bepaalt binnenkort welke straf de man krijgt.