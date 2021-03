Bij een grote politieactie aan de Wapendragervlinder in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn zijn in de afgelopen week meerdere drugsdealers aangehouden. Ook werden auto's, contant geld en een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen.

Naar aanleiding van meerdere anonieme meldingen uit de buurt over drugshandel en overlast startte de politie een onderzoek naar de activiteiten in de woning. Uit het onderzoek bleek inderdaad dat er vanuit het huis aan de Wapendragervlinder drugs werden verkocht.

De politie wist op 14 maart al twee verdachten op heterdaad te betrappen en aan te houden. Het gaat om een 38-jarige man uit Zoetermeer en een 41-jarige man uit Den Haag. Beide mannen hadden een flinke hoeveelheid drugs bij zich.

Afgelopen woensdag werd er opnieuw iemand aangehouden. Een 39-jarige Utrechter verliet de woning met een grote tas bij zich. Na controle bleek de tas vol met drugs te zitten. Met deze aanhouding was er voor de politie voldoende bewijs om een woninginval te doen.

Tijdens de inval werden een dertigjarige man uit Bodegraven en een 36-jarige man uit Vleuten aangehouden. In het huis zochten onder meer geld- en drugshonden mee. Er werden drugs en ruim 16.000 euro aan contant geld gevonden. De drugs, het geld en twee auto's zijn in beslag genomen.

De woning werd gesloten, maar niet veel later zagen getuigen toch nog mensen in het huis. De politie werd ingeschakeld en opnieuw werden er aanhoudingen verricht. Eén van de mannen bleek de 41-jarige man uit Den Haag, die eerder in deze zaak al was aangehouden. Hij werd voor de tweede keer gepakt met drugs bij zich.