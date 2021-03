De bewoners van elf appartementen boven restaurant Karaf aan de Korte Jansstraat in de Utrechtse binnenstad zijn zaterdagochtend geëvacueerd. In het restaurant zorgde een pannetje op het vuur voor veel rook.

De brandweer evacueerde de bewoners uit voorzorg. "Omdat het in de binnenstad is en er appartementen boven het restaurant zitten, hebben we uit voorzorg de woningen ontruimd", aldus een woordvoerder van de brandweer.

Er zijn geen gewonden gevallen. "Er waren ook geen vlammen te zien toen we aankwamen, alleen heel veel rook. Het valt gelukkig mee. Dus het restaurant en de woningen worden nu goed geventileerd en er worden koolmonoxide metingen gedaan. Ik verwacht dat de bewoners straks weer terug naar hun huizen kunnen."

Om 7.45 uur werd er melding gedaan van veel rook uit het restaurant. "Stichting Salvage is onderweg om met de eigenaar de schade in het restaurant te regelen", aldus de brandweer.