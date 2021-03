Op de IJsselsteinlaan in de Utrechtse wijk Hoograven heeft vrijdagmiddag een steekincident plaatsgevonden. Volgens de politie is zeker één persoon gewond geraakt.

Een deel van de straat is afgezet en er zijn veel hulpdiensten ter plaatse. Ook vliegt er momenteel een politiehelikopter boven de wijk.

Volgens getuigen is direct na het steekincident een verdachte aangehouden. Het slachtoffer zou in zijn buik gestoken zijn. Hij is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.