Op donderdag 1 april is het precies twintig jaar geleden dat koppels van gelijk geslacht kunnen trouwen in Nederland. De meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad wilde daarom dat een grote regenboog vlag aan de Domtoren gehangen zou worden. Vanwege veiligheidsredenen kan dit echter niet.

Wel trouwt burgemeester Sharon Dijksma die dag een stel van gelijk geslacht om de dag feestelijk te maken.

Nederland was destijds het eerste land in de wereld dat het burgerlijk huwelijk openstelde voor personen van hetzelfde geslacht. Om dat te vieren wordt hoe dan ook de regenboogvlag gehesen bij het stadskantoor in Utrecht.

De partijen PvdA, GroenLinks, D66, Student&Starter, SP, Partij voor de Dieren, CDA, VVD en PVV vroegen donderdag aan wethouder Linda Voortman of de regenboogvlag niet aan de Domtoren gehangen kon worden.

Volgens wethouder Linda Voortman verbieden veiligheidsvoorschriften dat er iets wordt opgehangen aan de steigers waarin de Domtoren momenteel is gehuld vanwege een grote renovatie. Wel wordt de regenboogvlag in top gehesen.