Een twintigjarige man uit Utrecht is woensdag door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk. Ook krijgt hij een proeftijd van twee jaar opgelegd en moet hij zich laten behandelen voor agressief gedrag. De man deed in augustus vorig jaar mee aan de rellen in de wijk Kanaleneiland.

De verdachte, die onder meer een videovoertuig van de mobiele eenheid (ME) vernielde, was een van de tweehonderd jongeren die zich op 14 augustus verzamelde op de Van Heuven Goedhartlaan na een oproep op sociale media om te rellen in Kanaleneiland.

Volgens de rechtbank leverde hij een wezenlijke bijdrage aan de rellen. Hij gooide stenen naar de bemande ME-bus en haalde samen met anderen een lantaarnpaal omlaag, waarbij ook een camerapaal werd vernield.

De verdachte werd door een andere camera vastgelegd toen hij een beveiligingscamera, die op de grond was gevallen, onder zijn shirt meenam.

De man is woensdag ook veroordeeld voor een incident op zijn werk in 2019. Hij zou met volle snelheid tegen de pompwagen van een collega zijn gereden, waardoor diens voet vast kwam te zitten. Enkele van zijn tenen moesten deels worden geamputeerd.