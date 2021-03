De gemeente Utrecht heeft het plan van bouwbedrijf Plegt-Vos en belegger CBRE Global Investors gekozen voor de bouw van het nieuwe woon- werk- en leefgebied in Leeuwesteyn in de Utrechtse wijk Leidsche Rijn. Het plan is onderdeel van de entree naar de wijk, direct naast de Dafne Schippersbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal.

Het was al bekend dat het complex duurzaam moet worden gerealiseerd. Zo krijgen de nieuwe woningen een centrale binnentuin, waar de toekomstige bewoners zelf voedsel kunnen verbouwen of kunnen sporten. Ook komt er een publieke huiskamer met eigen koffie- en fietscafé.

"Het plan Almanak voegt straks echt iets toe aan dit gebied. Velen denken dat Leidsche Rijn al klaar is, maar er wordt nog volop gebouwd en ontwikkeld, ook in deze lastige coronatijd. De uitstraling van Almanak is iets waar we als Utrecht heel blij mee mogen zijn: veel van onze Utrechtse ambities voor een gezond stedelijk leven komen hier samen", zegt wethouder Klaas Verschuure.

Het plan omvat 76 huur- en koopwoningen waarvan vijftig appartementen in het middenhuursegment en veertien appartementen in de vrije sector. Naar verwachting start de bouw en verkoop begin 2022. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de start al later dit jaar zou zijn.