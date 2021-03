De 48-jarige Utrechter die vorige week woensdag zwaargewond in de Koppestokstraat in de Utrechtse Geuzenwijk werd aangetroffen, ligt in coma. Volgens de politie kreeg de man, die op straat liep, bij een verkeersruzie een klap van een automobilist. De man viel door de klap op de grond en liep daarbij ernstig hoofdletsel op.

De automobilist rende meteen weg en ging er in zijn kleine personenauto vandoor, aldus de politie dinsdagavond in Opsporing Verzocht. "De man is niet meer bij kennis geweest. Hij wordt in coma gehouden en heeft een schedelbasisfractuur. Het is zeer waarschijnlijk dat de man hier blijvend letsel aan over zal houden."

Een dag lang wist niemand wie de zwaargewonde man was. De politie verspreidde uiteindelijk een signalement van de man en een foto van zijn tatoeage in de hoop zijn identiteit te achterhalen. Een dag later werd de man na een tip geïdentificeerd.

De man werd vorige week woensdag, op de verkiezingsdag, om 20.00 uur bewusteloos op straat aangetroffen. Volgens de politie hebben getuigen een verkeersconflict op de Adriaan van Bergenstraat gezien.

De man is uiteindelijk in de Koppestokstraat gevonden. De hulpdiensten schoten massaal te hulp. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Volgens omwonenden werd de man gereanimeerd.