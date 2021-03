De gemeente Utrecht stopt met het gebruik van bestrijdingsmiddel Xentari tegen de eikenprocessierups. Ook worden er minder zogeheten nematoden gebruikt. Deze middelen doden ook andere rupsen en dat heeft negatieve gevolgen voor diersoorten die ze als voedsel gebruiken.

Sinds vorig jaar is de gemeente bezig met een natuurlijkere bestrijding, maar nog niet op alle plekken was Xentari in de ban. Vanaf dit jaar is dat wel het geval. Op acht locaties wordt nog gebruikgemaakt van nematoden.

Om meer natuurlijke vijanden van de rups aan te trekken wordt het maaibeleid aangepast. Ook komt er ander groen op plekken waar de rups voor overlast zorgt.