Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag 5,5 jaar cel geëist tegen een 32-jarige overvaller. De man drong vorig jaar met twee kompanen een huis aan de Utrechtse Amsterdamsestraatweg binnen en bond daarbij de bewoner vast. Ook werd de bewoner mishandeld en beroofd. De twee andere overvallers zijn nog voortvluchting.

De verdachte ging op 17 juni in het holst van de nacht met twee mede-overvallers naar de Amsterdamsestraatweg. Ze klommen rond 3.45 uur via een vuilniscontainer van de ALDI het balkon van een bovengelegen appartement op. Vervolgens vernielden ze een ruit van de balkondeur. De bewoner werd totaal verrast in zijn slaap toen er drie mannen naast zijn bed stonden.

De overval - waarbij een geldbedrag van 400 euro en enkele horloges buit werden gemaakt - zorgde voor veel beroering in de wijk. Veel buurtgenoten kenden het slachtoffer van de tabakswinkel die hij jarenlang om de hoek runde. Het maakte indruk dat het slachtoffer ernstig was toegetakeld en door zijn belagers vast was gebonden met tiewraps.

Het slachtoffer werd door agenten gekneveld aangetroffen. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. De bewoner was bont en blauw geslagen, zo verklaarde een buurman die hem opving. Buurtgenoten gingen er vanuit dat de bejaarde Utrechter slachtoffer werd van een woningoverval omdat de daders dachten dat er bij hem wel wat te halen viel.

De Amsterdammer werd volgens het OM opgespoord bij een routinecontrole in Spanje. Daar was hij heen gevlucht. Die controle leidde tot een DNA-match. Er was DNA-materiaal van hem aangetroffen bij sporenonderoek in de flat van het slachtoffer.

De identiteit van de andere twee overvallers is altijd onbekend gebleven. De verdachte heeft altijd categorisch geweigerd namen te noemen. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.