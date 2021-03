Utrechters zouden het openbaar groen in hun buurt nog wat meer zelf kunnen gaan onderhouden. Met die wens begint de gemeente Utrecht met een campagne gericht op het zelfbeheer van groen door omwonenden.

Om Utrechters zover te krijgen, komt de gemeente met een wervingscampagne en een speciaal loket waar inwoners terechtkunnen voor alles rond zelfbeheer van openbaar groen. Ook moeten nieuwe en bestaande initiatieven van buurtbewoners in de toekomst beter ondersteund worden door de gemeente.

"We bieden inwoners al jaren de mogelijkheid om groen in de openbare ruimte te onderhouden en beheren. Dit werkt al goed, maar met dit nieuwe plan zetten we nog steviger in op initiatieven voor zelfbeheer van groen in de stad", aldus wethouder Kees Diepeveen.

Tijdens bijeenkomsten in meerdere wijken wordt samen met de bewoners onderzocht hoe het zelfbeheer aangepakt moet worden. De meeste bijeenkomsten vinden vanwege de coronamaatregelen digitaal plaats.

De wervingscampagne begint dit voorjaar nog. Samen met inwoners die al stukken openbaar groen in zelfbeheer hebben, wordt gezocht naar extra steun van burgers. Mensen die meedoen, kunnen een financiële bijdrage aanvragen bij de gemeente.