Meerdere personen zouden maandagavond gewond zijn geraakt nadat een politiewagen tegen een auto botste op het Westplein in de binnenstad van Utrecht.

De politieauto ramde de personenwagen rond 21.00 uur. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. De politieauto zou op het moment van de aanrijding vanuit de richting van de Daalsetunnel naar de Graadt van Roggenweg zijn afgeslagen

In de politieauto zouden twee agenten hebben gezeten. Een daarvan zou vanwege zijn verwondingen zijn meegenomen naar het ziekenhuis. Ook de bestuurder van de auto zou naar het ziekenhuis zijn vervoerd.

De Verkeersongevallenanalyse (VOA) kwam ter plaatse om onderzoek te doen naar de oorzaak van het ongeluk. Het kruispunt werd lange tijd afgesloten voor verkeer. Of de politieauto onderweg was naar een incident, is nog onbekend.