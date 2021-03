2500 basisschoolleerlingen uit Utrecht krijgen woensdag les van professoren van de Universiteit Utrecht. Honderd hoogleraren van de universiteit geven woensdag via een videoverbinding les aan kinderen uit groep 7 en 8.

Het is de vijfde keer dat professors van de Universiteit Utrecht een gastcollege geven aan de Utrechtse basisschoolleerlingen, in het kader van Meet the Professor. Anders dan voorgaande jaren zitten de leerlingen dit keer allemaal achter een laptop. Vorig jaar ging het initiatief helemaal niet door vanwege de coronapandemie.

In de aanloop naar woensdag kregen de deelnemende klassen elke maand een gouden envelop met daarin lesactiviteiten en een hint over de professor waarvan ze les krijgen. Zo kwam de klas steeds meer te weten over de identiteit van de professor en zijn of haar onderzoek. De vakgebieden lopen zeer uiteen: van klimaatverandering, deeltjesfysica en diversiteit tot ethiek en plantenziekten.