Stichting Utrechts Landschap heeft mede dankzij de coronacrisis een recordaantal leden verwelkomd in 2020. Het ledenaantal steeg met 3.800 leden, vier keer zo veel als in het jaar daarvoor, zo blijkt uit het jaarrapport van de particuliere natuurbeheerder.

Volgens Utrechts Landschap hebben veel mensen tijdens de coronacrisis de natuurgebieden in de provincie Utrecht bezocht. Exacte bezoekersaantallen zijn echter niet bekend. De stichting sloot het jaar af met 29.868 leden, het grootste aantal sinds de oprichting in 1927.

Stichting Utrechts Landschap zet zich in voor het behouden en versterken van de natuur in de provincie. De stichting beheert 5.800 hectare aan natuurgebied in Utrecht, en is de oudste tak van de overkoepelende stichting LandschappenNL.