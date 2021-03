Een koophuis in de stad Utrecht kostte vorig jaar gemiddeld meer dan 400.000 euro. Dat blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het is de hoogst gemeten woningprijs in Utrecht sinds de start van de meting in 1995.

Voor een huis in Utrecht betaalde een koper in 2020 gemiddeld 405.791 euro. Dat is bijna 7 procent meer dan het jaar daarvoor. Toen lag de gemiddelde huizenprijs op 379.770 euro en was toen ook een record. De huizenprijzen in Utrecht zijn wel minder hard gestegen dan in heel Nederland. Landelijk gezien nam de gemiddelde prijs met 8,6 procent toe tot 334.500 euro.

In de gemeente Houten is in de regio Utrecht de grootste stijging gemeten door het CBS. Daar moesten kopers vorig jaar gemiddeld 446.000 euro neerleggen voor een nieuwe woning, ruim 16 procent meer dan in 2019. Net als in 2019 is De Bilt de duurste gemeente in de provincie Utrecht. Daar kostte een koophuis dit jaar gemiddeld 540.000 euro, bijna 60.000 euro meer dan in 2019.

Opvallend is dat kopers in de gemeente Lopik in 2019 juist goedkoper uit waren. In de gemeente aan de Lek daalden de huizenprijzen gemiddeld met een kleine 3 procent tot ruim 340.000 euro. Slechts in twaalf andere Nederlandse gemeenten zakte in 2020 de verkoopprijs van woningen.