Een vluchtauto die is gebruikt bij een bedrijfsinbraak in Nieuwegein is zondagavond na een politieachtervolging gecrasht in de Utrechtse wijk Overvecht. De inzittenden wisten te ontkomen aan de agenten, zo meldt de politie Utrecht Centrum maandag op Instagram.

Na de melding over de inbraak in Nieuwegein reed een politiemotor verschillende vluchtauto's tegemoet op de Waterlinieweg. De motoragent zette daarop volgens de politie "op zeer hoge snelheid" de achtervolging in, maar de inbrekers raakten uit beeld.

Opgeroepen agenten van de politie Utrecht Noord zagen niet veel later een van de vluchtauto's rijden in Overvecht. Om onbekende redenen crashte het voertuig in de Utrechtse wijk. De inzittenden renden weg en wisten te ontkomen aan de politie.

De vluchtauto is in beslag genomen. De politie in Nieuwegein doet verder onderzoek naar de inbraak.