De politie heeft zondagavond vier minderjarige jongens aangehouden voor vernielingen in de Utrechtse wijk Tuindorp. Eén verdachte werd pas na een achtervolging met een politiemotor aangehouden.

Dat meldt de politie Utrecht Centrum maandagochtend op Instagram. De jongens zouden fietsen hebben omgetrapt, aan schuttingen hebben gerammeld en een steen door het raam van een woning aan de Nolenslaan hebben gegooid.

Na een melding trof de politie de jongens aan op de Christian Krammlaan. Bij het zien van de agenten begonnen ze te rennen. Drie jongens konden direct worden aangehouden, de vierde gaf de moed niet op en sloeg verder op de vlucht.

Een politiemotor moest eraan te pas komen om de jongen alsnog in de kraag te vatten. Op een video van de politie is te zien dat de motoragent over vluchtheuvels en stoepranden moest rijden om de minderjarige in het vizier te houden. Beelden van de arrestatie zijn niet verspreid.

De politie heeft gesprekken gevoerd met de ouders van de jongens over de vernielingen. Het Openbaar Ministerie beslist binnenkort welke straf het viertal krijgt. Ook wordt bekeken of en hoe de schade op de jongens wordt verhaald.