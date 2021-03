Actievoerders hebben zaterdag een lang lint aan spandoeken opgehangen bij landgoed Amelisweerd. Ook houden ze een demonstratie om zich opnieuw uit te spreken tegen de verbreding van de A27.

Het lint bestaat uit spandoeken die de afgelopen tijd zijn gemaakt en hangt bij de ingang van Amelisweerd. Tussen 13.00 en 14.30 uur is er een demonstratie op het grote veld tegenover het landhuis Nieuw Amelisweerd, schrijven de initiatiefnemers op hun website. De gemeente heeft toestemming gegeven voor maximaal 200 betogers en iedereen wordt opgeroepen zich aan de coronamaatregelen te houden.

De tegenstanders zijn tegen de verbreding van de snelweg en de daarmee gepaard gaande bomenkap. Eerder riepen bekende Nederlanders al met een gedicht in een videoboodschap mensen op zich te verzetten tegen de verbreding van de A27 bij het landgoed.

Druk verkeersknooppunt

De A27 aan de oostkant van Utrecht is een druk verkeersknooppunt. De A12 sluit erop aan en er is een vertakking naar de A28. Er staan dagelijks files. In de jaren zeventig leidde de aanleg van de A27 door het landgoed Amelisweerd ook tot protesten en bezettingsacties.