De 23-jarige bestuurder van de bestelbus die dinsdag in botsing kwam met een tram op de Uithoflijn reed door rood licht. De politie meldde vrijdag aanvankelijk dat de bestelbuschauffeur ook onder invloed was, maar trok dat kort daarna in. Onderzoek moet hierover nog uitsluitsel geven.

Na de botsing tussen de tram en de bestelbus van supermarktketen Jumbo, nam de politie beide bestuurders mee naar het politiebureau waar zij een verklaring moesten afleggen. Uit onderzoek bleek dat de bestuurder van de bestelbus door rood reed. Daarvoor heeft hij een proces-verbaal gekregen.

De tram op de Uithoflijn liep vlak bij het stadion van FC Utrecht bijna volledig uit zijn rails door de aanrijding. Hulpdiensten rukten massaal uit. Ook een traumahelikopter werd ingeschakeld om medische assistentie te verlenen. Er vielen geen gewonden.

Supermarktbedrijf Jumbo wil vanwege privacy geen mededelingen over de zaak doen. "Dit is tussen werkgever en werknemer."

Correctie: Ook NU.nl meldde eerder in dit artikel op basis van de verkeerde informatie van de politie dat de bestuurder onder invloed was. De politie bracht in de avond echter een correctie naar buiten, waarna NU.nl dit artikel heeft aangepast.