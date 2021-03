Een 48-jarige Utrechter ligt met ernstig letsel in het ziekenhuis, nadat hij woensdagavond op de Koppestokstraat in de Utrechtse wijk Geuzenwijk werd mishandeld door een nog onbekende verdachte.

Rond 20.00 uur kreeg de politie een melding dat een man was mishandeld en daarbij gewond was geraakt. Ter plaatse bleek dat het slachtoffer hoofdletsel had en niet aanspreekbaar was. De man werd naar het ziekenhuis vervoerd. Zijn toestand is nog altijd kritiek.

Aanvankelijk was onduidelijk wie het slachtoffer was. Dankzij een tip werd duidelijk dat het gaat om een 48-jarige Utrechter uit de wijk Geuzenwijk, waar het incident ook plaatsvond.

Uit onderzoek van de politie is gebleken dat de verdachte na de mishandeling vermoedelijk is gevlucht in een donkere, kleine personenauto. Van de verdachte ontbreekt nog ieder spoor. De politie is op zoek naar getuigen.