D66 is in Utrecht dit jaar wederom de grootste partij. In totaal haalt de partij 25,8 procent van de stemmen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 behaalde D66 22,3 procent van de stemmen. De nieuwkomer Volt boekt een winst van 6,7 procent van de stemmen en staat op plek 4.

Ook in Utrecht verliest GroenLinks stemmen. De partij van Jesse Klaver krijgt bij de verkiezingen slechts 12,9 procent van de stemmen, 7,3 procent minder dan bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen. Ook de PVV gaat er in Utrecht met 2,3 procent op achteruit.

Kleinere partijen zoals BIJ1 en de Partij voor de Dieren boeken er juist een kleine winst van respectievelijk 1,8 procent en 1,0 procent.