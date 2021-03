De politie heeft woensdagavond een man gearresteerd die via het algemene politienummer ernstige bedreigingen uitte aan een wijkagent. Dat meldt de politie Utrecht Centrum op sociale media.

De wijkagent had eerder op de avond met de verdachte gesproken omdat hij voor overlast zorgde in het centrum van Utrecht. Na het gesprek was de overlast gestopt.

Na het vertrek van de wijkagent belde de verdachte naar het algemene politienummer en bedreigde hij de wijkagent en het politiekorps. De man is aangehouden voor bedreiging.

De politie heeft aangifte gedaan tegen de man. Hij moet zich binnenkort verantwoorden voor de rechter.