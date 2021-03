Het Bevrijdingsfestival Utrecht vindt dit jaar plaats in TivoliVredenburg vanwege de coronapandemie. Het is de bedoeling dat er op woensdag 5 mei de hele dag programma's worden gestreamd.

Volgens woordvoerder Malou te Wierik van het Bevrijdingsfestival begint de dag met een kinderprogramma. Daarnaast zijn er talkshow en optredens van comedians. In de avond zullen er concerten plaatsvinden. Verder is er ruimte voor de landelijke en voor het eerst ook Utrechtse ambassadeurs die het belang van vrijheid benadrukken.

"Rond half april wordt het programma bekendgemaakt. Er is nog veel onduidelijk. Met hoeveel mensen mogen we straks samenkomen in TivoliVredenburg? Kunnen de programma's live gestreamd worden of moeten de artiesten ze van tevoren opnemen?"

Ook de centrale bibliotheek aan de Neude moet een podium worden voor het festival. "Als de bibliotheek weer open mag, is er een programma vanuit de bibliotheek, anders is dat ook online", zegt Te Wierik. Verder gaat Gilde Utrecht stadswandelingen organiseren rondom het thema oorlog.

Bevrijdingsdag 2021 staat in het teken van 75 jaar bevrijding na de Tweede Wereldoorlog. Het is het tweede jaar dat het festival niet in Park Transwijk kan plaatsvinden.