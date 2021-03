De gemeente Utrecht is voornemens toch een tijdelijk gebouw voor kinderopvang te plaatsen naast de plas langs de Landschapsbaan bij winkelcentrum Vleuterweide (Leidsche Rijn). De stad wil twee kinderdagverblijven een rustige plek bieden nu scholencomplex de Weide Wereld wordt verbouwd.

"De verbouwing van de Weide Wereld geeft te veel overlast voor de kinderen die naar de kinderdagverblijven van Koko of Smallsteps gaan", aldus de gemeente woensdag. "Het geluid van de verbouwing maakt het onmogelijk voor jonge kinderen om te slapen. De gemeente is daarom op zoek gegaan naar een geschikte locatie in de buurt voor beide kinderopvangorganisaties."

De gemeente zegt dat het niet is gelukt een alternatieve locatie te vinden. "Dat is de reden dat de gemeente genoodzaakt is om een deel van de kavel (bij de plas, red.) hiervoor te gebruiken."

Buurtbewoners wordt voorgesteld om nu alvast een deel van de plas af te laten graven en deze werkzaamheden eind 2023 af te maken. De gemeente gaat op 1 april online in gesprek met buurtbewoners.