Aan de Catharijnesingel ter hoogte van de Bleekstraat en het voormalig ziekenhuis is woensdagmiddag een groot gaslek ontstaan, meldt de veiligheidsregio van Utrecht. Tientallen huizen zijn ontruimd.

De veiligheidsregio roept mensen op om weg te blijven en de hulpdiensten de ruimte te geven. Aan de Bleekstraat vinden ontruimingen plaats. Om hoeveel woningen het exact gaat, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen.

Op dit moment wordt een opvanglocatie voor de bewoners geregeld. Ook wordt gekeken of de omgeving Vaartse Rijn en Westerkade eveneens ontruimd moet worden.

Volgens een omstander is het gas tot op ruime afstand goed te ruiken en is het lek ook duidelijk hoorbaar. De veiligheidsregio geeft aan dat het om een leiding met een hogere druk gaat dan een huisaansluiting. Op dit moment worden metingen uitgevoerd om te kijken tot waar het gas zich verspreidt.

Het is nog onduidelijk of er sprake is van een gevaarlijke situatie. Ook de oorzaak van het gaslek is nog niet gevonden. Netbeheerder Stedin meldt dat het dichten van het lek enige tijd zal kosten.