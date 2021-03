Burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht heeft woensdagochtend haar stem voor de Tweede Kamerverkiezingen uitgebracht in het Spoorwegmuseum. Die locatie wordt gezien als een van de opvallendste plekken in de stad waar gestemd kan worden.

Dijksma bracht rond 9.30 uur haar stem uit en noemde het museum een fantastische locatie. "Het is een feestje om hier te stemmen."

De burgemeester maakte er geen geheim van dat ze op de PvdA heeft gestemd. "Het moet wel heel raar lopen als ik dat niet zou doen", aldus de partijprominent, die niet vertelde op wie ze precies heeft gestemd.

Het stembureau in het Spoorwegmuseum staat niet tussen de treinen, maar in een ruimte die wordt verhuurd voor zakelijke evenementen. Op de achtergrond zijn de locomotieven en wagons wel te zien.

Het is dit jaar voor het eerst dat er in het gebouw gestemd kan worden. "We willen graag midden in de samenleving staan", aldus museumdirecteur Nicole Kuppens.