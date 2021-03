De Utrechts tram die dinsdag vlakbij stadion Galgenwaard ontspoorde op de Uithoflijn is dinsdagavond van de weg getakeld en geborgen.

Eén van de twee uit de rails gelopen tramstellen werd 22.00 uur op een dieplader gezet om te worden weggereden. Het andere tramstel werd terug op de rails gezet en vervolgens naar de remise getrokken.

De tram ontspoorde dinsdagochtend nadat hij op een busje van supermarkt Jumbo reed. Dat werd enkele meters meegesleurd door de tram die zelf deels dwars op de Laan van Maarschalkerweerd kwam stil te staan. Deze weg bleef de hele dag afgesloten. Vervoerder U-OV zette vervangende bussen in. Bij het ongeluk raakte niemand gewond.

Nu de tram is weg getakeld, staan op de Laan van Maarschalkerweerd voorlopig nog de voertuigen van de hulpdiensten die de takeloperatie hebben uitgevoerd. Als die ook weg zijn, kan de weg weer worden opengesteld. Het is nog niet duidelijk hoe groot de schade is aan de tramstellen, de rails en de bovenleidingen.