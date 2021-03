Bij de protestactie tegen de verbreding van de A27 bij Amelisweerd mogen komende zaterdag maximaal tweehonderd demonstranten aanwezig zijn. Dat heeft de gemeente Utrecht aan de organiserende actiegroep Amelisweerd Niet Geasfalteerd laten weten.

Ondanks het beperkte aantal heeft de groep besloten de demonstratie wel door te laten gaan. "We raden mensen die een vol veld aantreffen aan om een wandeling te maken door het prachtige gebied", schrijft de organisatie. Demonstranten worden opgeroepen mondkapjes te dragen en 1,5 meter afstand tot elkaar te houden.

De demonstratie duurt van 13.00 uur tot 14.30 uur op een veld tegenover landhuis Nieuw Amelisweerd. Presentator Joris Linssen, die zich in een video al uitsprak tegen de verbreding van de A27, spreekt de menigte toe.

De organisatie heeft inmiddels tientallen spandoeken ontvangen die aan elkaar worden genaaid en als protestlint om de bomen in Amelisweerd worden gehangen. Het lint is van 11.00 uur tot 16.00 uur zichtbaar in het bos.