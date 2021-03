Een ontsnapte koe heeft Utrechtse politieagenten in de nacht van maandag op dinsdag lange tijd beziggehouden. Het dier was ervandoor gegaan in Utrecht-Noord.

Op een foto is te zien dat de koe door de bebouwde kom wandelde en een weg overstak. De politie moest een veearts inschakelen om het dier te vangen.

De veearts maakte gebruik van een lasso, waardoor de koe kon worden teruggebracht naar de stal.