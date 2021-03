Een 25-jarige Utrechter die maandag is veroordeeld voor een poging tot doodslag, hoeft niet de cel in. Vorige zomer stak hij een vriend meerdere keren met een mes. De rechter kwam tot het besluit omdat de man in een psychose zat op het moment dat hij het misdrijf pleegde.

De man belde zijn vriend op 7 juni midden in de nacht. Het ging niet goed met hem en zijn vriend besloot langs te komen. In het huis van de man ging het mis. Het slachtoffer verklaarde bij de politie dat zijn vriend iets aan het zoeken was. Nadat de man vroeg of hij hem kon helpen, liep hij naar de keuken en pakte een mes. De Utrechter stak zijn vriend meerdere keren, waaronder in zijn borst.

De rechtbank oordeelde dat de man, ondanks zijn psychose, de opzet had om zijn vriend te doden. Het feit dat de man ook nog aan de politie vroeg of zijn vriend het overleefd had, maakte duidelijk dat er tijdens het steekincident enig besef is geweest. Alleen als een verdachte zich helemaal niet bewust is geweest van zijn handelen, is er geen sprake van opzet, aldus de rechtbank.

Hoewel de rechtbank de man schuldig achtte, krijgt hij geen celstraf. Volgens deskundigen lijdt de man aan een stoornis met psychotische symptomen en bepaalde de stoornis het gedrag van de man tijdens de bewuste nacht volledig.

Wel kon de rechtbank de man een maatregel opleggen, zoals tbs. Maar omdat eerder al een zorgmachtiging is afgegeven en de man inmiddels in een kliniek is opgenomen en volledig meewerkt aan zijn behandeling, legde de rechtbank zo'n maatregel niet op.

De man is inmiddels opgenomen in een kliniek. Ook moet hij een schadevergoeding aan het slachtoffer betalen.