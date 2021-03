De bouw van de Internationale School op het Utrecht Science Park loopt een jaar vertraging op. Het lukt de school niet om op tijd voldoende geld opzij te leggen.

Het nieuwe gebouw in de weilanden langs de Cambridgelaan wordt in 2024. Het was de bedoeling dat de eerste schop al in 2020 de grond in zou gaan. Wanneer precies met de bouw wordt begonnen, is nog onduidelijk. Wellicht dat de gemeente Utrecht garant gaat staan voor de bouw.

De Internationale School is nu nog gevestigd in een gebouw aan de Van Bijnkershoeklaan in Kanaleneiland. Op de school, waar de voertaal Engels is, zitten kinderen van expats die gemiddeld drie jaar in Nederland verblijven. Het huidige gebouw is te klein geworden en daarom wil de school graag een nieuw pand.

In het nieuwe gebouw op het Utrecht Science Park is ruimte voor twaalfhonderd leerlingen van vier tot achttien jaar. De jongste leerlingen krijgen een aparte etage. In het ontwerp komen aan de achterkant de verschillende verdiepingen samen in een terrassenlandschap dat uitkijkt over het omliggende gebied.