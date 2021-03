Zo'n 250 demonstranten voeren zondagmiddag actie op het Jaarbeursplein in Utrecht. Vanwege de demonstratie is veel politie op de been.

De demonstranten hebben spandoeken en borden mee met teksten als "de jeugd heeft geen toekomst" en "laat de grootste vervuilers betalen".

De actievoerders eisen dat de overheid "het roer omgooit" en bedrijven dwingt zelf te betalen voor de klimaatschade die ze aanrichten, in binnen- en buitenland.

Vanwege de coronamaatregelen zijn maar een beperkt aantal mensen toegestaan. De demonstratie verloopt vooralsnog zonder problemen. Actievoerders staan op 1,5 meter van elkaar.