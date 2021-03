De Maarssense politie raakte in de nacht van zaterdag op zondag verwikkeld in een naar eigen zeggen "doldwaze" achtervolging. De automobilist die ze achtervolgden, bleek geen rijbewijs te hebben en was mogelijk onder invloed van drugs.

Het begon toen de bestuurder door rood reed in Maarssen. Agenten van het wijkteam Maarssen zetten daarop de achtervolging in. Dat ging door tot in Overvecht.

"Na een aantal doldwaze capriolen, onder meer over het fietspad en de middenberm rijden, hebben onze collega's het voertuig tot stilstand kunnen brengen", melden de agenten op Instagram.

Toen de auto tot stilstand was gebracht, rende de verdachte weg. De politie kon hem snel inrekenen. De verdachte bleek mogelijk onder invloed van drugs te zijn.