Een aansluiting op een warmtenet is voor de meeste buurten in Utrecht het meest logische alternatief voor verwarmen op aardgas. Dit blijkt uit de analyses in de Transitievisie Warmte, zo meldde de gemeente Utrecht donderdag.

De uitkomsten van het onderzoek geven huiseigenaren inzicht in hoe zij zich nu al kunnen voorbereiden op de nieuwe verwarming.

Op een interactieve kaart staat aangegeven welke oplossing per buurt wordt voorgesteld en wat de uitkomst betekent. In 72 van de 111 Utrechtse buurten komt een warmtenet naar voren als beste alternatief. Dit geldt vooral voor buurten waar veel huizen of gebouwen tegelijk aangesloten kunnen worden.

In de overige buurten staan alle opties nog open. Voor deze buurten kan een warmtenet, maar ook een warmtepomp of duurzaam gas de oplossing met de laagste kosten zijn. Dit hangt af van de hoeveelheid duurzame warmte die de komende jaren voor Utrecht beschikbaar komt.

Utrecht heeft een aantal randvoorwaarden voor de duurzame manier van verwarmen. Zo moet een aardgasvrije oplossing duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar zijn. Het uitgangspunt is dat inwoners straks niet meer betalen voor duurzame warmte dan ze voor aardgas zouden betalen. De gemeente is in gesprek met het Rijk om hiervoor een passende oplossing te vinden.