Het is woensdag 17 maart precies twee jaar geleden dat een aanslag werd gepleegd in tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht. De gemeente staat dan stil bij de slachtoffers van de aanslag.

In verband met de coronamaatregelen is er dit jaar geen publieke samenkomst.

De Domtoren slaat om 10.43 uur vier keer (één voor elk slachtoffer) en de vlaggen gaan halfstok op het stadhuis, stadskantoor en wijkservicecentrum Vleuten-De Meern.

De aanslag veranderde de levens van direct getroffenen voorgoed. De impact op ooggetuigen en hulpverleners en op de stad en haar inwoners was groot.