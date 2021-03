Utrecht wil niet dat overkomende vliegtuigen in de toekomst voor nog meer geluidshinder gaan zorgen. Dat liet de provincie mede namens vijftien Utrechtse gemeenten woensdag weten aan het ministerie van Infrastructuur, in een reactie op de concept-Voorkeursbeslissing voor de Luchtruimherziening.

Ook willen gemeenten en provincie minder vliegtuiglawaai boven natuur- en stiltegebieden. Utrecht wil net als Overijssel en Gelderland nauw betrokken worden bij plannen voor de nieuwe inrichting van het luchtruim.

Utrecht maakt zich zorgen over een vierde naderingspunt naar de luchthavens Schiphol, Rotterdam en Lelystad, dat ergens in het zuidoosten van Utrecht of het zuidwesten van Gelderland is voorzien. De provincie stelt dat het ministerie "niet veel inzicht" geeft in waar die vliegroute komt te liggen. Laagvliegen vanaf dat punt kan wat Utrecht betreft in elk geval niet.

Gelderland heeft eveneens zorgen over dat vierde naderingspunt, staat in de zienswijze van het Gelderse provinciebestuur. Defensie oefent nu al met gevechtshelikopters boven de Veluwe en het Rivierengebied. Nog een militair oefengebied in het oosten van het land geeft volgens Gelderland te veel hinder en overlast.