De ontvangstkamer van begraafplaats St. Barbara aan de Prinsseselaan in Utrecht wordt tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart ingericht als stemlokaal, zo meldt de begraafplaats dinsdag.

Normaal wordt de ontvangstkamer gebruikt voor condoleances na een uitvaart, maar op verzoek van de gemeente Utrecht wordt de ruimte volgende week woensdag gebruikt ingericht als stemlocatie, waar mensen coronaproof hun stem kunnen uitbrengen.

"St. Barbara staat hiervoor graag open in maatschappelijke betrokkenheid met de Utrechtse samenleving", aldus een woordvoerder van de begraafplaats. "Mochten bezoekers na het stemmen in de gelegenheid zijn om een wandeling te maken over de prachtige begraafplaats, dan is hiervoor een gratis wandelroute beschikbaar."