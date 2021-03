Twee Utrechtse wijkagenten roepen de lokale politiek op de plaatsing van hekken rond de populaire Muntsluis niet tegen te houden. "De hekken voorkomen dat we meerdere keren per nacht terug moeten komen en zo hebben we meer tijd om boeven te vangen."

In een bericht op Instagram mengen wijkagenten Peter Bouw en Dennis Polman van Oog in Al zich in de discussie die woedt rond de plaatsing van drie hekken om de overlast tegen te gaan bij de Keulsekade en Muntkade. Het gebied is op zomerse dagen een populaire recreatieplek.

De gemeenteraad is verdeeld over of de Muntsluis na 22.00 uur moet worden afgesloten. "Normaal proberen wij ons niet te bemoeien met de politiek, maar als wijkagenten zijn we er voor bewoners, dus ook voor de omwonenden van de sluizen", aldus de wijkagenten.

De agenten zeggen veel te hebben gesproken met omwonenden en deelgenomen te hebben aan diverse overleggen. Optreden tegen de overlastgevers is volgens de wijkagenten "al heel lang geprobeerd, maar onbegonnen werk". Er is ook te weinig politie om 's nachts op te treden, stellen de agenten.

De wijkagenten benadrukken dat de hekken pas om 22.00 uur worden afgesloten. Dat de plaatsing van de hekken door de gemeenteraad lijkt te worden afgeschoten, vinden de twee moeilijk te begrijpen.