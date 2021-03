Een jonge fietser die tussen Doorn en Driebergen tegen een 79-jarige man botste, liet de oudere man na het ongeluk lichtgewond achter. In plaats van dat de fietser zich om het slachtoffer bekommerde, ging hij ervandoor.

De inwoner van Vlaardingen, die op een e-bike reed, kwam afgelopen donderdagmiddag op de Oude Arnhemse Bovenweg ter hoogte van blindeninstituut Bartiméus in botsing met een fietser. De oudere man viel op de grond en raakte lichtgewond. De politie onderzoekt de zaak en riep maandag getuigen op om zich te melden.

Het incident doet denken aan een reeks moedwillige aanrijdingen tussen Doorn en Zeist van twee jaar geleden. Een snelle fietser bracht toen minstens vier keer een e-biker ten val. Voor deze aanrijdingen pakte de politie destijds een inwoner van Leersum op.

Een woordvoerder van de politie gaat ervan uit dat het ongeluk van afgelopen donderdag echter door onoplettendheid is veroorzaakt. De tegemoetkomende fietser was vermoedelijk dertien of veertien jaar en heeft de e-biker mogelijk niet gezien, omdat hij werd afgeleid door zijn telefoon. "Maar zeker weten doen we dat niet. We hopen dat iemand iets heeft gezien en zich bij ons meldt."