Een sigaret roken terwijl je op de bus wacht, is binnenkort verboden in Utrecht. De gemeente en vervoersbedrijf Qbuzz willen dat alle bushaltes in de stad rookvrij worden.

Voor de bushaltes in het stationsgebied geldt vanaf deze week al een rookverbod. Treinperrons en tramhaltes in dat gebied zijn al langer rookvrij. "Kinderen en ook degenen die niet in de tabaksrook willen staan, kunnen zo ongehinderd met het openbaar vervoer reizen in het stationsgebied en later ook in de hele stad", stelt wethouder Eelco Eerenberg (D66, gezondheidszorg) in een brief aan de gemeenteraad.

De gemeente heeft de ambitie dat alle Utrechtse kinderen in 2035 rookvrij opgroeien. De eerste stappen op weg hiernaartoe zijn, deels met behulp van landelijke regelgeving, al gezet. Per 1 oktober 2020 zijn bijvoorbeeld onderwijsinstellingen bij wet verplicht om hun terreinen rookvrij te maken.

De Universiteit Utrecht wil samen met organisaties en bedrijven het gehele Utrecht Science Park rookvrij maken. De gemeente heeft toegezegd de groenstroken, bushaltes en (openbare) wegen op het wetenschapspark als rookvrije zone aan te merken. "Er komen enkele gedoogplekken die samen met de Universiteit Utrecht zo worden ingericht, dat mensen worden gestimuleerd na te denken over een gezonde leefstijl", aldus wethouder Eerenberg.

Rookverbod op openbare speelplekken

Voor Utrechtse zwembaden en beheerde speelplekken in de stad is al eerder een rookverbod ingegaan. Ook in het vervolg richt de gemeente zich vooral op plekken waar kinderen komen, zoals kinderboerderijen en openbare speelplekken.

Met een aantal Utrechtse musea wordt onderzocht of het mogelijk is om een Utrechtse rookvrije culturele alliantie op te zetten. Ook wordt er gekeken op wijkniveau. Zo is de gemeente van plan om een wijkchallenge te organiseren en komt er een theatershow (De Stoppers) waarin op een ludieke manier het gesprek met rokers wordt aangegaan.