Maart is door de politie Vleuten-De Meern en de gemeente Utrecht uitgeroepen tot digitale maand. De hele maand worden activiteiten rondom digitale veiligheid georganiseerd.

Een op de tien Nederlanders wordt slachtoffer van cybercriminaliteit, zo meldt de politie. Ddos-aanvallen (computer onbruikbaar maken), ransomware (kwaadaardige software) en virussen, maar ook klassieke misdaad, zoals oplichting, vinden steeds vaker online plaats. "En je hoeft niet eens een computer of internet te hebben om slachtoffer te worden", aldus de politie.

Daarom gaat de politie hier voorlichting over geven. Zo gaat de politie in een 'mobiel media lab' bij basisscholen langs om met kinderen over cybercriminaliteit te praten. Hun kennis wordt getest met een quiz en wijkagenten gaan in gesprek met de leerlingen.

Ook voor ondernemers wordt cybercriminaliteit een steeds groter probleem. In de talkshow De Ondernemer Draait Door praten politie en het Openbaar Ministerie (OM) ondernemers bij over internetveiligheid. Daarnaast is de politie op dinsdagavond 9 en 23 maart speciaal bereikbaar voor slachtoffers van cybercriminaliteit.

Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern zijn de eerste wijken in Utrecht waar politie en gemeente op deze manier extra inzetten op digitale veiligheid. Later in het jaar worden er mogelijk ook in andere Utrechtse wijken activiteiten rondom het onderwerp georganiseerd.