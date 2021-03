De politie van Utrecht heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag tientallen bekeuringen uitgeschreven voor geluidsoverlast. Daarbij werd ook een geluidsbox ingenomen.

Dat laat de politie op Instragram weten. Het was voor de politie een drukke nachtdienst. In de stad waren veel meldingen van feestjes en geluidsoverlast.

Ook een geluidsbox werd bij één van de feestjes in beslag genomen. De politie verbaast zich ook over achtergelaten rommel van mensen die in de parken verbleven.