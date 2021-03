Het Utrechtse Spoorwegmuseum opent haar deuren vanaf woensdag voor de leerlingen van het St. Bonifatiuscollege. De scholieren mogen hun toetsen tussen de treinen, in de wachtkamers en andere ruimten van het museum maken.

In de klassieke wachtkamers van het Spoorwegmuseum, de Bedrijfsschool, De Centrale, de Expositieruimte, de voormalige stationchefwoning van Bilthoven en het Strikkershuis zitten vanaf volgende week woensdag leerlingen van het Utrechtse St. Bonifatiuscollege zwoegend boven hun toetsen.

Rector van de school, Hanneke Schreuder, is heel blij met deze afspraak. "Zo kunnen onze leerlingen op 1,5 meter afstand en in alle rust hun toetsen kunnen maken. Ik denk dat het een bijzondere ervaring voor ze zal zijn en dat ze toch een unieke en onvergetelijke herinnering aan deze coronatijd overhouden."

Op woensdag zullen de eerste scholieren in kleine groepjes toetsen maken. Donderdag en vrijdag is er ruimte voor maximaal honderdtachtig leerlingen. Volgens Schreuder is het helaas niet mogelijk om alle leerlingen deze ervaring te laten meemaken. Volgens de rector worden er na de toetsweek geen extra lessen in het Spoorwegmuseum gegeven.

Stembureau voor Tweede Kamerverkiezingen

Nicole Kuppens, directeur van het Spoorwegmuseum, is blij dat ze de school kan helpen. "Het is een lastige tijd voor iedereen. In het Spoorwegmuseum is het erg stil nu we gesloten zijn. Daarom zijn we blij dat we deze school kunnen ontvangen."

Van 15 tot en met 17 maart wordt het museum als stembureau voor de Tweede Kamerverkiezingen gebruikt.