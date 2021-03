De politie in Utrecht kreeg donderdagavond een bijzondere melding. Volgens de melder zou er een man met een brandbom op straat lopen. Agenten kwamen met meerdere eenheden naar het centrum van de stad, maar stuitten enkel op een lege fles.

Eenheden van onder meer de politie Utrecht Centrum en de politie Utrecht Zuid reageerden op de melding en gingen op zoek naar de man met de 'brandbom'. Eén persoon, die aan het signalement voldeed, werd ter plaatse gecontroleerd.

Uiteindelijk vonden agenten op straat een fles met daarin een stukje papier. "In de fles zat verder niks", zo meldt de politie. "Of het een slechte grap van iemand was, is nog de vraag." Wel wordt er verder onderzoek gedaan. Zo worden er nog camerabeelden bekeken om te achterhalen wie de fles heeft achtergelaten.