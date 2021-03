Juwelier Punte op de Choorstraat in het centrum van Utrecht is in de nacht van donderdag op vrijdag doelwit geweest van een plofkraak. Een zeventienjarige verdachte is aangehouden, meldt de politie, naar twee anderen wordt nog gezocht. Vermoedelijk reden ze na de kraak weg op een motorscooter.

De schade aan de gevel van de juwelier is behoorlijk, het rolluik is door de ruit van de winkel aan de overkant gevlogen en het glas ligt door de hele straat verspreid.

Zeker vier winkels zijn zwaar beschadigd. De politie onderzoekt of er nog explosieven zijn achtergebleven. De bewoners van de huizen boven de winkels hebben hun woningen tijdelijk moeten verlaten. Zij worden opgevangen op een politiebureau.

De zwaar aangeslagen eigenaar Ruud Reijers staat net als overige getroffen winkeliers achter een politielint de toestand te bekijken. Vast staat dat de daders met zware explosieven te werk zijn gegaan. De rolluiken van de zaak zijn van gewapend staal en er is gewapend glas voor de etalages.

Vier keer is de juwelier het laatste anderhalf jaar doelwit geweest van overvallers. Twee keer kon het worden voorkomen. Hij is boos en verdrietig. De moed zakt hem soms in de schoenen.

Ook de bruidsmodezaak van Covers is zwaar getroffen. Na een lange lockdown was de winkel eindelijk weer open. "We zaten de komende tijd bomvol met afspraken", zegt Eigenaresse Alexandra Covers. Het is echt verschrikkelijk. Ook voor onze klanten. Er hangen jurken klaar. Ik hoop echt dat we vandaag alweer het pand in mogen. Dan kunnen we het misschien achterin verwarmen en nog wat betekenen voor onze klanten."

Voorlopig mogen Covers en de andere ondernemers hun winkel nog niet in. De omgeving van de Choorstraat zal een groot deel van de dag gesloten zijn en de toegangswegen zijn afgezet. Alleen busjes van glasschade bedrijven en Dolmans Calamiteiten dienst mogen het gebied in.

Kort na de plofkraak werd via Burgernet gemeld dat in de Utrechtse wijk Lunetten gezocht werd naar een motorscooter met daarop drie mensen. Hoe de verdachte werd aangehouden, is niet bekend. Op sociale media wordt gemeld dat er een helikopter boven de buurt hing. De politie meldt nog op zoek te zijn naar de andere twee mogelijke daders.