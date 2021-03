Het plan om een opvanghuis voor alleenstaande moeders en hun kinderen te realiseren in de Utrechtse Minhof, is van de baan. Eerder deze week werd het betreffende huis beklad. Omwonenden zaten niet op het opvanghuis te wachten.

Of de bekladding ervoor gezorgd heeft dat het plan van de baan is, laten zowel de gemeente Utrecht als woningcorporatie Portaal in het midden. Portaal laat weten dat zij in opdracht van de gemeente een 'schouw' hebben gedaan bij het huis, op de Minhof 27, om te kijken of het huis geschikt was voor het beoogde doel. "Er is gekeken naar de omvang van de woning, de leefbaarheid en veiligheid", zegt Esther Visser van Portaal. "De gemeente zocht een woning in de buurt van het centrum en dit huis leek te voldoen."

Het huis, gelegen in een woonwijk aan de rand van het stadscentrum, werd in de nacht van dinsdag op woensdag beklad. 'Hier geen opvanghuis, stop', werd met witte verf op het huis geschilderd. Omwonenden zeiden tegen het plan te zijn, omdat er tussen 2008 en 2015 een dergelijk opvanghuis in de straat zat en dat jarenlang voor overlast had gezorgd. "Er woont nog steeds een mix aan mensen, maar de rust is wedergekeerd. We zitten er dus niet op te wachten dat het weer begint", zei een buurtbewoner.

De gemeente laat weten dat er meer van dit soort opvanghuizen in de stad gevestigd zijn, op locaties die niet algemeen bekend zijn. "Het is een kwetsbare doelgroep, voor wie je een veilige locatie wil garanderen", zegt Charlotte van Zutphen van de gemeente Utrecht. "Voor dit plan wordt verder gezocht naar andere locaties. Daarvoor worden de panden eerst bekeken, om te zien of ze überhaupt geschikt zijn, daarna wordt de buurt erbij betrokken."