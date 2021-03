Een recordaantal inwoners van de provincie Utrecht is in 2020 overgestapt op zonnepanelen. Volgens netbeheerder Stedin lieten 25.213 Utrechters vorig jaar panelen op hun dak installeren.

Daarmee komt het aantal Utrechtse huishoudens met zonnepanelen op 98.876, aldus Stedin. Dat is ongeveer 17 procent van het totale aantal huishoudens in de provincie.

"Zonnepanelen worden steeds goedkoper, zijn makkelijker te verkrijgen en zijn een aantrekkelijke investering", verklaart directeur David Peters van Stedin. "Al die duurzame stroom is goed nieuws, want hiermee kunnen we onze CO2-uitstoot verder verlagen."

Van de gemeenten in de provincie telt Utrecht de meeste zonnepanelen. In de Domstad wekten in 2020 ruim negentienduizend huishoudens zonnestroom op, ruim vijfduizend meer dan het jaar daarvoor. In Amersfoort ging het om ruim veertienduizend huishoudens.